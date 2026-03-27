Protesto por moradia bloqueia Estrada da Batalha em Prazeres, no Grande Recife

Manifestação reúne movimentos e entidades urbanas populares na Estrada da Batalhta, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Protesto bloqueou a via na manhã desta sexta (27)

Protesto foi realizado na manhã desta sexta (27) (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Movimentos e entidades urbanas populares, realizaram, nesta sexta (27), um protesto que bloqueou a Estrada da Batalha, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O grupo alega estar “preocupado com o andamento” do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida Entidades’, projeto de moradia popular do Governo Federal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a via completamente fechada no sentido Recife, com queima de pneus e materiais inflamáveis.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o acionamento para a ocorrência. Segundo a corporação, foi enviada uma viatura de combate a incêndio, e as chamas foram controladas.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes também disse não ter consciência da manifestação.

Reivindicação

Um documento produzido pelas entidades e direcionado à Caixa Econômica Federal também está sendo compartilhado nas redes. O conteúdo destaca as alegações dos grupos.

“O MCMV Entidades é o programa construído coletivamente pela luta dos movimentos em todo o Brasil. É fruto de uma mobilização de centenas de milhares de famílias sem teto, em suas organizações, fruto da luta daqueles que acreditam que é possível construir um país melhor por meio da participação popular. É uma forma fundamental de dar ao programa Minha Casa, Minha Vida a forma que ele foi pensado para ter: um programa que garanta moradia digna para as famílias mais pobres e que sofrem as consequências mais duras do déficit habitacional. É através do MCMV Entidades que famílias pobres saem do risco de alagamentos, enchentes, da violência urbana, para conquistar suas moradias dignas e de qualidade nos centros das cidades, em terrenos urbanizados e de qualidade em todo o país.

Por isso, estamos trazendo aqui nossa profunda preocupação com o andamento do programa, atualmente em curso. Vemos ainda uma grande dificuldade da implementação do plano do governo para essa modalidade e a falta de prioridade da modalidade, seja na destinação dos recursos, de pessoal da Caixa Econômica Federal e na atenção aos problemas apresentados pelas entidades”, diz trecho do texto.

O documento solicita, ainda uma reunião com a gestão nacional da Caixa Econômica Federal, na próxima terça-feira (31), para apresentar “soluções concretas” para as demandas apresentadas pelos movimentos.

“Assim, acima de qualquer coisa, queremos solicitar ao corpo de instituições responsáveis pela efetivação do MCMV Entidades que essa modalidade tenha a prioridade devida, e que é compatível com as metas políticas do programa, isto é, de organizar as famílias pobres e sem teto do país para conquistar a sua moradia digna e a garantia de seus direitos constitucionais mais básicos”, finaliza a carta.