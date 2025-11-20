Previdência de Paulista tem R$ 3 milhões sob risco no Banco Master

Banco Central decretou a liquidação do Master após operação da PF que apura supostas fraudes

O Instituto de Previdência Social do Município do Paulista (PreviPaulista), no Grande Recife, tem R$ 3 milhões sob risco após investir no Banco Master. Na terça-feira (18), o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do banco, que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), após identificar indícios de emissão fraudulenta de títulos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Estadão. Segundo dados do Ministério da Previdência, divulgados pelo jornal, 18 fundos de pensão de servidores públicos fizeram investimentos que somam quase R$ 1,8 bilhão no Banco Master.

Em nota, a Prefeitura de Paulista informou que a aplicação financeira foi realizada na gestão anterior e que contrataram um escritório de advocacia especializado para “buscar a recuperação dos valores” e “responsabilizar os envolvidos".

“As auditorias iniciais apontam que o investimento foi realizado à revelia da governança interna, contrariando parecer da consultoria de investimentos contratada à época e sem a devida aprovação do Comitê de Investimentos”, diz o comunicado.

Além disso, a prefeitura afirma que “a saúde financeira do PreviPaulista permanece sólida”. “Mesmo no cenário mais adverso em relação a este ativo específico, a carteira de investimentos do Instituto (excluindo a aplicação no Banco Master) supera a marca de R$ 135 mihões”, diz a nota.

Liquidação do Banco Master: saiba como clientes e investidores serão afetados

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso em operação da PF, deflagrada na segunda-feira (17), que apura suposta fraude em papéis vendidos ao Banco de Brasília (BRB), Ele foi abordado por agentes federais no momento em que passava no raio-x do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a PF, há suspeita de que o Master tenha inflado patrimônio para cobrir um rombo de R$ 12 milhões. Na manhã desta quarta-feira (20), Vorcaro o habeas corpus negado em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

De acordo com ofício assinado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a liquidação do Master acontece "em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez”.

Ainda segundo Galípolo, a medida também é motivada por “infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinação do Banco Central do Brasil”.