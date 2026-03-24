Pré-candidatos à Câmara Federal se filiam a novos partidos esta semana

Nesta quarta (25), o deputado federal Guilherme Uchoa deixa o PSB de João, para se filiar ao PSD de Raquel, em Brasília. No Recife, Gabriel Porto, filho de Álvaro Porto se junta ao PSB

Pré-candidatos à Câmara Federal de filiam a novos partidos esta semana (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A reta final da janela partidária segue movimentando os bastidores políticos do estado. Esta semana, dois nomes na disputa pela Câmara Federal oficializam trocas de legenda.

No campo de apoio à governadora Raquel Lyra, o PSD ganha espaço na bancada federal. O deputado Guilherme Uchoa Jr., eleito originalmente pelo PSB, deixa o partido de Campos pelo da governadora. A oficialização acontece em Brasília, nesta quarta-feira (25), às 16h, com a presença da governadora e presidente estadual do PSD.

Com a entrada no PSD, Uchoa seria o segundo representante do PSD de Pernambuco na Câmara Federal, ao lado de deputado Fernando Monteiro.

Outra das movimentações mais comentadas é a de Gabriel Porto, filho do deputado Álvaro Porto (MDB), presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que confirmou sua filiação ao PSB para disputar um mandato de deputado na Câmara Federal, após o convite do prefeito do Recife e presidente nacional da sigla, João Campos, e também pela insegurança jurídica do MDB.

O ato de filiação acontece nesta quinta-feira (26), às 20h30, na sede do PSB.

Legislativo

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), movimentações também já aconteceram desde o início da janela partidária, em 5 de março.

O PSD filiou sete deputados estaduais: Débora Almeida e Izaías Régis, vindos do PSDB; Socorro Pimentel e Romero Sales Filho, vindos do União Brasil; Joãozinho Tenório, vindo do PRD; Antônio Moraes, vindo do PP e Aglailson Victor, vindo do PSB.

Outros parlamentares se movimentaram na Assembleia. Entre as principais trocas está a do próprio presidente, Álvaro Porto, do PSDB para MDB, além de Gleide Ângelo do PSB para PP, Dani Portela do PSOL para o PT, Renato Antunes do PL para o Novo e Luciano Duque do Solidariedade para o Podemos.

A expectativa é de que, até o fechamento da janela, em 3 de abril, novos nomes como Gustavo Gouveia, Simone Santana e France Hacker também confirmem seus destinos, consolidando o novo mapa de forças para as eleições de 2026.