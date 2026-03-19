O real motivo que levou o ministro André Mendonça, do STF, a lacrar a sala-cofre da CPMI do INSS é a alta tecnologia usada pelos mais espertos da Casa atrás de informações sobre o "banqueiro" Daniel Vorcaro

Advogado-geral da União, André Mendonça - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci ()

(crédito: )

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2026 - Nº 4.316





O Ray-Ban da CPMI

O real motivo que levou o ministro André Mendonça, do STF, a lacrar a sala-cofre da CPMI do INSS é a alta tecnologia usada pelos mais espertos da Casa atrás de informações sobre o “banqueiro” Daniel Vorcaro. Os visitantes autorizados – assessores parlamentares e congressistas – deixam, por regra, os celulares com os policiais legislativos. Mas alguns deles, acredite, entraram com óculos com micro-câmeras e gravaram o que queriam em vídeo e fotos. Há informes de que o modelo usado é o Ray-Ban Meta Wayfarer, que hoje custa R$ 4 mil nas lojas de Brasília. Alertado, o ministro deu a canetada e parou com a diversão.

Moro x Greca

Na disputa pelo Governo, o que se conta nas salas fechadas de Curitiba é que até dia 3 de abril o senador Sergio Moro (União) se filia ao PL, sob aval do presidenciável Flávio Bolsonaro. Seu vice será o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. E que o ex-prefeito da capital Rafael Greca sai do PSD rumo ao PP, e terá o apoio da federação União-PP. Levará consigo o deputado estadual Alexandre Curi como vice, pelo União. A conferir.

Lira e Lirinha

Mesmo figurando em 4º lugar nas pesquisas de intenção de voto ao Senado, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira não recorreu ao plano B. Lança amanhã sua pré-candidatura ao Senado. O seu filho Álvaro Lira, o “Alvinho”, vai disputar vaga de deputado federal – seguindo os passos do falecido avô e do pai na política.

Poder das redes

Análise da DadoDado Insights sobre a performance online de potenciais candidatos ao Governo de São Paulo aponta disputa acirrada nas redes sociais entre o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o governador Tarcísio de Freitas (Rep). Eles empataram tecnicamente na liderança do Índice Pêndulo Digital: Kim atingiu 87,9 pontos, enquanto Tarcísio registrou 86,9. Fernando Haddad (PT) foi o 3º com 49 pontos.

Violência no Rio

Não é só a capital Rio de Janeiro que sofre com a violência nos últimos dias, com as operações da PM contra o CV. As disputas territoriais entre milicianos de Seropédica/Nova Iguaçu e Itaguaí, região metropolitana, tiram a paz dos moradores da região. Desde o fim de semana há tiroteios todas as noites. Um dos “chefes” da milícia foi morto nos confrontos, segundo moradores.

Raios-x do RH

Pesquisa da Serasa Experian por suas redes sociais, com 493 pessoas, revela que sete em cada 10 profissionais buscam oportunidades pós-Carnaval. Apenas 15% dos entrevistados pretendem crescer na empresa atual e 9% priorizam a reorganização da rotina. O levantamento reforça o período como marco para transições de carreira no mercado de trabalho. Um desafio para a retenção de talentos nas companhias.