"Divergimos, mas sempre nos respeitamos", diz Miguel Coelho em primeiro ato com Raquel Lyra

A declaração foi feita durante o primeiro ato político após a oficialização da aliança com a governadora Raquel Lyra, no evento de filiação de Anderson Luiz, secretário de Articulação Política de Caruaru, ao PSD.

Rodrigo Pinheiro, Raquel Lyra, Miguel Coelho e Anderson Luiz (Reprodução)

“Não adianta fingir que, nos últimos anos, não estivemos juntos. Divergimos, mas sempre nos respeitamos”, afirmou Miguel Coelho (União Brasil) ao comentar a aliança com a governadora Raquel Lyra (PSD). A declaração foi feita na última sexta-feira (20), em Caruaru, durante o evento de filiação de Anderson Luiz, secretário municipal de Articulação Política, ao partido. Entre os presentes estavam o deputado Mendonça Filho (União Brasil) e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD).

O ex-prefeito de Petrolina participou do seu primeiro ato público oficial ao lado da governadora após anunciar apoio político à gestora estadual, como pré-candidato ao Senado na chapa de Raquel, na última quarta-feira (18).

Na ocasião do ato em Caruaru, Miguel afirmou que chega animado, preparado e disposto a contribuir com o grupo:“Quero caminhar ao seu lado”, disse, em referência à governadora. “Ao lado de Fernando Monteiro, de Rodrigo, de Daisy, de Mendonça e de todos que já constroem esse projeto. Não venho para ocupar o lugar de ninguém, mas para somar e construir a minha história junto com vocês", completou.

Em seu discurso, Miguel também fez referências à chapa de João Campos (PSB), destacando que ele tem buscado firmar seu espaço político por meio do palanque do presidente Lula (PT) em Pernambuco: “A gente não precisa de muleta nem ficar escorado em palanque nacional.”

A governadora Raquel Lyra comentou a filiação de Anderson Luiz, ressaltando a importância do trabalho coletivo: “Ninguém faz nada sozinho”. Em postagem no Instagram, Raquel afirmou: “Aqui tem compromisso, tem coragem de decidir e tem trabalho acontecendo em todas as regiões. Quem chega para somar vem para fazer Pernambuco andar mais rápido.”

Rompimento com João Campos

Antes de se aliar a Raquel Lyra, havia rumores de que Miguel Coelho poderia integrar a chapa do prefeito do Recife. Questionado sobre um possível rompimento com João Campos, Miguel afirmou, na última quarta-feira (18), que a situação foi o inverso: “Romperam com a gente. Fizeram um movimento em detrimento da gente com Eduardo da Fonte, Marília Arraes e Silvio Costa Filho. Mas agora o União Brasil está pacificado.”

