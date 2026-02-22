° / °
Política
CÂMARA

Relator da PEC 6x1 será indicado no início desta semana, diz Hugo Motta

PEC que acaba com escala 6x1 terá relator na CCJ definido nos próximos dias, diz Motta; após admissibilidade, proposta seguirá para comissão especial na Câmara

Estadão Conteúdo

Publicado: 22/02/2026 às 16:42

Presidente da Câmara Federal, Hugo Motta/Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo (22) que o relator da PEC que acaba com a escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa será indicado no início desta semana. A declaração consta em vídeo publicado no Instagram de Motta. Segundo o parlamentar, a decisão foi acordada em reunião com o presidente da comissão, o deputado Leur Lomanto Júnio (União-BA).

"O relator da proposta na comissão já será indicado no início desta semana. Combinamos também que a tramitação sobre a admissibilidade se dará até o final do mês de março. O debate será ampliado na comissão especial que será criada após a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça", afirmou.

No vídeo, Motta afirma que a discussão é legítima, mas pondera que ela precisa ser feita com responsabilidade. "Além de ouvir os trabalhadores, os representantes sindicais, nós queremos ouvir também quem emprega, os empresários, para que tudo isso seja conduzido sem radicalismo, sem imposição e sem improviso, com compromisso com o nosso país", disse.

Câmara dos Deputados , Escala 6x1 , Hugo Motta
