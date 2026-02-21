João Campos e Tabata Amaral se casam em cerimônia prestigiada

Enlace do prefeito do Recife, João Campos, e da deputada federal Tabata Amaral movimentou a Praia de Carneiros e reuniu nomes de peso da política nacional e local neste sábado (21)

Prefeito João Campos chegou à cerimônia pela praia ao lado da mãe, Renata (Crysli Viana/DP Foto)

A Praia de Carneiros recebe o que está sendo considerado o casamento do ano. O prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral, trocam o sim na tarde deste sábado (21) na Capela de São Benedito, no Litoral Sul.

O noivo entrou na capela acompanhado da mãe, Renata Campos, ao som da música “De Janeiro a Janeiro”, enquanto a noiva surgiu ao lado do irmão, Allan, entrando ao som da marcha nupcial e, em seguida, com “Céu de Santo Amaro”.

Tabata usa vestido assinado pela estilista paulistana Julia Pak, com quem mantém relação próxima. Em suas redes sociais, a noiva já havia revelado que sempre teve a certeza de que Julia assinaria o vestido de seu casamento.

Entre os padrinhos estão os irmãos do noivo: o deputado federal Pedro Campos, Eduarda, José e Miguel; além do vice-prefeito do Recife, Victor Marques. As madrinhas vestiram tons de rosa, laranja, vermelho e coral, enquanto os padrinhos usaram trajes em off white.

A entrada dos convidados na cerimônia contou com esquema especial de acesso: os convidados apresentavam um QR Code do convite e recebiam uma pulseiras de acesso.

Após a celebração religiosa, os noivos recepcionam cerca de 500 convidados na Pousada Igrejinha de Carneiros, à beira-mar. Uma mesa de welcome drinks foi montada ao lado da capela para receber os convidados que participarão da celebração.

A decoração minimalista tem itens em madeira, além de mini margaridas em diversas cores, que também compõem a decoração do bolo, assinado pela cake designer pernambucana Jéssica Pires, que foi posicionado de frente para o mar.

O enlace reúne nomes de peso da política nacional e local. Estiveram presentes o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin; os ministros José Múcio Monteiro (Defesa) e Wolney Queiroz (Previdência); os senadores pernambucanos Teresa Leitão e Humberto Costa; os deputados federais Carlos Veras, Felipe Carreras e Renildo Calheiros; os deputados estaduais Cayo Albino, líder da oposição na Alepe, e Júnior Matuto; o prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca; e o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino.

Também prestigiaram a cerimônia o vereador do Recife e líder da base governista na Câmara, Samuel Salazar; a ex-vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão; e a prima do noivo e ex-deputada federal, Marília Arraes.

No meio jurídico, marcaram presença o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Francisco Bandeira de Mello; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), conselheiro Carlos Neves; e a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.