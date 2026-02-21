Motta diz que acordo Mercosul-UE será prioridade na próxima semana por incertezas dos EUA

Em meio a ameaças tarifárias de Trump, Câmara acelera votação do acordo comercial com União Europeia; texto deve ir a plenário após 26 anos de negociações.

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Câmara vai priorizar na próxima semana a votação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O presidente de seu partido, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), foi anunciado como relator da proposta.

"Com as incertezas acerca da imposição de tarifas pelos Estados Unidos, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade nas relações comerciais internacionais. Por isso, priorizaremos a votação do acordo Mercosul-UE na próxima semana", disse Motta em publicação no X.

"Estou designando como relator o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), que foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e também participou da construção desse tratado tão aguardado por 26 anos", completou.

O governo enviou, no início de fevereiro, o acordo ao Congresso. O Legislativo precisa chancelá-lo. Na última semana, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), apresentou a líderes e a Motta um relatório sobre o acordo feito pelo Mercosul com a União Europeia.

A previsão é que o texto seja votado na representação brasileira do Parlamento no Mercosul (Parlasul) na terça-feira, 24, às 10h. Em seguida, deve ser levado ao plenário, sob relatoria de Marcos Pereira, na forma de um projeto de decreto legislativo.

Além do acordo entre Mercosul e União Europeia, há outros itens na pauta da Câmara na próxima semana: os mais importantes, o projeto de lei com medidas de combate às facções criminosas no País e a proposta de desoneração de data centers (programa chamado de Redata).

