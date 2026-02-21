Últimos preparativos para o casamento de João Campos e Tabata Amaral
João Campos e Tabata Amaral se casam neste sábado (21) em cerimônia na Praia de Carneiros; recepção à beira-mar reúne 500 convidados
Publicado: 21/02/2026 às 14:40
Casamento entre João Campos e Tabata Amaral ocorre em igreja na Praia de Carneiros (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O prefeito do Recife, João Campos (PSB) e a deputada federal Tabata Amaral se casam neste sábado (21) na Capela de São Benedito, na Praia de Carneiros. A cerimônia está marcada para iniciar às 15h, com recepção na Pousada Igrejinha de Carneiros, à beira mar.
Poucas horas do início da cerimônia, a igreja é preparada por uma equipe de decoração, luz e som. Na porta de entrada, um arco de flores brancas está disposto a portas fechadas e, dentro, a decoração ainda está sendo finalizada.
Uma mesa de welcome drinks foi montada ao lado da igreja, para receber os convidados que participarão da cerimônia.
Também já é possível ver da praia, que não teve área fechada para o casamento do gestor recifense, a montagem da recepção na pousada, onde a equipe de organização prepara mesa do bolo e doces, que está disposta em frente ao mar. Além do bar e estrutura de palco, mesas e lounges para conforto dos convidados estão prontas para receber os 500 convidados. A decoração minimalista tem itens em madeira, além de mini margaridas em diversas cores, que também fazem parte da composição do bolo.
Entre os políticos, são esperados presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) e sua esposa; e os senadores petistas pernambucanos, Humberto Costa e Teresa Leitão.
Embora as redondezas do casamento do prefeito e da deputada não tenham sido isoladas, a segurança dos arredores do local do casamento está reforçada, contando com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF).