"Apague a luz e jogue as balas, quem vai ser o próximo a sair?", diz Gilson Machado Filho (PL) em conversa sobre cenário do Partido Liberal em Pernambuco e saída do seu pai, Gilson Machado, do partido.

Vereador Gilson Machado Filho (PL) fala sobre possibilidade de pré-candidatura, opina sobre a situação do PL no estado e fala de lealdade total à Flávio Bolsonaro, provável candidato à presidência.

O vereador do Recife, Gilson Machado Filho (PL), ao lado do pai, o ex-ministro Gilson Machado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Reprodução/Instagram)

“Eu acredito que o PL primeiro precisa se organizar em Pernambuco, assim todo mundo vai ser beneficiado. Porque, se não, vai ser apague a luz e jogue as balas. Quem vai ser o próximo a sair?". A frase é do vereador Gilson Machado Filho, do Partido Liberal (PL), em entrevista à Rádio Folha nesta quarta-feira (28).

O parlamentar ainda reforçou as críticas: "O nome mais importante do PL em Pernambuco foi escanteado, que é meu pai, Gilson Machado; o deputado fortíssimo, Renato Antunes, também saiu do PL e foi pro Novo. Hoje a gente tem um PL que está bem turbulento e desorganizado”.

Apesar das falas, o parlamentar informou que não vai sair do PL e que ele e seu pai estão fidelizados com à família Bolsonaro, frisando a provável pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. “Eu estou e fui eleito pelo PL e continuarei no PL até que Flávio Bolsonaro fale alguma coisa. Por enquanto, não conversamos sobre isso, e tudo que eu fizer, junto com meu pai, a gente sempre vai ter um diálogo muito forte com o presidente Bolsonaro”.

O vereador também pontuou sobre os desconfortos que sente com a forma que o Partido Liberal pernambucano vem sendo conduzido. Dentre as questões apontadas, o parlamentar falou sobre a falta de apoio nas redes do partido a Flávio Bolsonaro, além da desconsideração da candidatura de Gilson Machado ao Senado, motivação que fez o ex-ministro do turismo, atualmente preso, a sair do partido na última quarta-feira (21).

“Você pega por exemplo as redes sociais do PL e do PL mulher de Pernambuco, não tem um post em apoio ao Flávio Bolsonaro. Você não tem um post em apoio à caminhada de Nikolas Ferreira. Isso me deixa muito triste. É o partido do presidente Bolsonaro, a gente tem a máquina do partido funcionando, mas não dando apoio ao presidente escolhido por Bolsonaro”, dispara.

“O meu pai, Gilson Machado, sempre foi o candidato ao Senado do presidente Jair Messias Bolsonaro, e quando o presidente foi preso, infelizmente a direção estadual não deu valor a indicação de Bolsonaro”, acrescenta em crítica ao partido, retomando razões da saída do pai do PL.

Sobre as prospecções de candidatura dele e do pai nas Eleições 2026, Machado Filho diz estar alinhado com o que Flávio precisar. “No momento, meu pai é pré-candidato ao Senado de Pernambuco, como foi estabelecido pelo presidente Bolsonaro. Se porventura ele venha a se candidatar a deputado federal, isso vai ser também de acordo com que Flávio decidir, se ele quiser uma chapa forte para Senado, meu pai está aqui. Ele é de missão e, com certeza, vai ser o candidato a senador ou deputado federal, dependendo do que Flávio decidir”.

“Eu estou focado no meu mandato, costumo não falar muito de política, isso vai ser resolvido mais pra frente. Se Flávio Bolsonaro precisar, estou disponível também, candidato a deputado federal, estadual, ao que ele quiser que eu seja”, finaliza o direitista.

