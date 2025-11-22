Bolsonaro é preso preventivamente e cela reformada com ar-condicionado e TV chama atenção

O local possui 12 metros quadrados e, após reforma, passou a contar com ar-condicionado, cama, cadeira, escrivaninha, televisão, frigobar e banheiro, tornando-se uma suíte

A sala passou por uma reforma há pouco tempo para receber Jair Bolsonaro (Rafael Vieira/DP Foto e Reprodução/X)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as instalações da cela do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), por volta das 6h da manhã, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações do O Globo, a sala passou por uma reforma há pouco tempo após a possibilidade do ex-chefe do Executivo ser preso preventivamente por não seguir ordens do STF.

EX-PRESIDENTE PRESO | Vídeo mostra as instalações da cela de Jair Bolsonaro. O local passou por uma reforma recente, após a possibilidade de Bolsonaro ser preso preventivamente por descumprir ordens do Supremo.



A sala tem 12 metros quadrados e passou a contar com banheiro… pic.twitter.com/Dcv0q1Va8Q — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 22, 2025

Detalhes da prisão preventiva

Conforme informações do Metrópoles, os agentes da PF chegaram ao Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 6h e o levaram o ex-presidente para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

O comboio que transportava o ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal às 6h35. Após os trâmites iniciais, Bolsonaro foi levado para a Superintendência da PF.

As informações iniciais dão conta de que Moraes mandou prender Bolsonaro preventivamente, antes do cumprimento da pena à qual o ex-presidente foi condenado no inquérito do golpe. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

A Primeira Turma do STF rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa de Bolsonaro. Na decisão, o relator da ação, Moraes declarou que não havia contradição no acórdão.

Defesa diz que prisão de Bolsonaro ‘pode colocar sua vida em risco’

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em nota divulgada neste sábado, 22, que a prisão preventiva "pode colocar sua vida em risco" por causa de seu estado de saúde e disseram que irão apresentar recurso contra a decisão.

Os advogados dizem que "causa profunda perplexidade" a motivação da prisão por causa da convocação de uma vigília de oerações na casa do ex-presidente.

Eles também rebateram a suspeita de risco de fuga citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmam que ele estava sendo monitorado por policiais e foi detido com sua tornozeleira eletrônica.