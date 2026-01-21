Gilson Machado sai do PL por falta de apoio da direção para concorrer ao Senado

A carta não informa para qual sigla migrará

Gilson Machado

O ex-ministro Gilson Machado comunicou a desfiliação do Partido Liberal (PL), nesta quarta-feira (21), mas na carta não informa para qual sigla migrará. Ontem, o presidente estadual do Podemos, Marcelo Gouveia, informou que as conversas com Gilson estavam adiantadas para ele se filiar e concorrer a deputado federal. Na carta, o ministro diz que que sua decisão foi comunicada ao pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL).

A saída de Gilson Machado já era esperada devido às desavenças com o dirigente estadual Anderson Ferreira. Os dois vinham disputando quem seria candidato ao Senado e Gilson terminou ficando sem apoio do presidente nacional Valdemar Costa Neto. No ano passado, inclusive, foi destituído da presidência do PL no Recife.

Carta ao Partido Liberal e aos conservadores e liberais do Brasil

Comunico meu desligamento do Partido Liberal (PL) com a consciência tranquila de quem cumpriu o dever como cidadão e gestor de políticas públicas. Com lealdade, coragem e trabalho.

Troco de partido, mas não de lado. Sigo fiel aos meus ideais e valores.

Sempre leal ao Presidente Jair Bolsonaro e ao Senador Flávio Bolsonaro.

Minha relação com o presidente não é de circunstância, foi e é uma parceria construída e baseada na confiança, valores e projetos em comum por um Brasil melhor e mais justo.

Continuo sendo o nome defendido pelo Presidente Jair Bolsonaro para a disputa ao Senado por Pernambuco.

Porém não sou o nome escolhido pela direção estadual do partido para essa missão.

Dessa forma sigo minha caminhada alinhada aos valores do Presidente Bolsonaro.

Minha intenção é somar e unir forças de forma positiva para o desenvolvimento do Brasil.

No PL, contribuí efetivamente para o fortalecimento da legenda, por meio de mobilizações populares e obtendo mais de 1,3 milhão de votos em 2022, além de repetir o segundo lugar em 2024, resultado direto da força da base e do povo nordestino.

Por estar, neste momento, com restrições de deslocamento e impedido de sair de Recife, não pude comunicar pessoalmente minha decisão ao Presidente Jair Bolsonaro.

A decisão, contudo, foi compartilhada com meus amigos Flávio Bolsonaro e Renato Bolsonaro, que compreenderam que este novo passo fortalece nosso projeto político para 2026.

Seguirei na linha de frente da luta pela liberdade de expressão e contra as perseguições políticas. Pautada nos valores conservadores e pelo respeito ao serviço público e as responsabilidades que se reque.

Sigo no projeto para uma nação cada vez mais soberana para Pernambuco e o Brasil.

Gilson Machado

Bolsonarista