Gilson Machado publica vídeo em silêncio em protesto à prisão de Bolsonaro

Gilson Machado foi ministro do Turismo no governo Bolsonaro e candidato à prefeitura do Recife na corrida eleitoral em 2024

O ex-ministro Gilson Machado. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) publicou em suas redes sociais um vídeo em protesto à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida na manhã deste sábado (22).

Ao lado de um quadro de Bolsonaro, Gilson fez um vídeo silencioso em que tira uma camiseta preta e veste uma da seleção brasileira, dando socos no peito em seguida. O ex-ministro também exibe uma bandeira do Brasil.

Em um vídeo anterior, Gilson destacou que a prisão ocorreu no dia 22, mesmo número do Partido Liberal (PL).

"Vocês sabem que dia é hoje? 22. Um sábado de manhã. É, minha gente. Não precisa ser iluminado intelectualmente para acordar para o que está acontecendo com o meu país, com o seu país", diz, demonstrando conter as lágrimas ao final.

O ex-ministro já havia publicado um vídeo silencioso anteriormente, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impôs medidas restritivas a Bolsonaro.

Na ocasião, Gilson postou um vídeo com a legenda "Tem momentos que o silêncio grita" e deu socos no peito, vestido com a camisa do Brasil e ao lado de um boneco em tamanho real do ex-presidente.