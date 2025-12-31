Pesquisa aponta líderes na disputa pelo Senado em Pernambuco

O senador Humberto Costa aparece à frente nas intenções de voto dos cenários estimulados, enquanto Silvio Costa Filho se mantém em segundo lugar

Senado Federal aprovou PL da Dosimetria na última quarta-feira (17) (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Se as eleições para o Senado fossem realizadas hoje em Pernambuco, Humberto Costa (PT) e Silvio Costa Filho (Rep) liderariam as intenções de voto para as duas vagas, segundo pesquisa Real Time/Big Data encomendada pela Rede Record. Humberto Costa aparece à frente com 23% a 26% das intenções de voto dependendo do cenário, enquanto Silvio Costa Filho se mantém em segundo lugar com 20%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores de todo o estado de Pernambuco, com uma amostra representativa de diferentes regiões e perfis socioeconômicos. O levantamento contou com margem de erro de 3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%, garantindo confiabilidade aos resultados.

Cenário 01

Humberto Costa (PT): 23% (Voto 1: 31%, Voto 2: 15%)

Silvio Costa Filho (Rep): 20% (Voto 1: 15%, Voto 2: 26%)

Anderson Ferreira (PL): 18% (Voto 1: 20%, Voto 2: 15%)

Eduardo da Fonte (PP): 14% (Voto 1: 12%, Voto 2: 17%)

Nulo/Branco: 12%

NS/NR: 13%

Cenário 02

Humberto Costa (PT): 24% (Voto 1: 32%, Voto 2: 16%)

Silvio Costa Filho (Rep): 20% (Voto 1: 16%, Voto 2: 25%)

Anderson Ferreira (PL): 18% (Voto 1: 22%, Voto 2: 15%)

Fernando Dueire (MDB): 10% (Voto 1: 8%, Voto 2: 12%)

Nulo/Branco: 13%

NS/NR: 15%

Cenário 03

Humberto Costa (PT): 24% (Voto 1: 32%, Voto 2: 16%)

Silvio Costa Filho (Rep): 20% (Voto 1: 16%, Voto 2: 25%)

Gilson Machado (PL): 17% (Voto 1: 23%, Voto 2: 10%)

Eduardo da Fonte (PP): 14% (Voto 1: 12%, Voto 2: 17%)

Nulo/Branco: 12%

NS/NR: 13%

Cenário 04

Humberto Costa (PT): 24% (Voto 1: 32%, Voto 2: 16%)

Miguel Coelho (União): 24% (Voto 1: 23%, Voto 2: 25%)

Anderson Ferreira (PL): 20% (Voto 1: 22%, Voto 2: 18%)

Eduardo da Fonte (PP): 10% (Voto 1: 9%, Voto 2: 11%)

Nulo/Branco: 11%

NS/NR: 11%

Cenário 05

Marília Arraes (SD): 26% (Voto 1: 31%, Voto 2: 22%)

Humberto Costa (PT): 21% (Voto 1: 24%, Voto 2: 17%)

Anderson Ferreira (PL): 21% (Voto 1: 23%, Voto 2: 18%)

Eduardo da Fonte (PP): 15% (Voto 1: 12%, Voto 2: 18%)

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 8%

Perfil da pesquisa

O levantamento foi composto por 53% de mulheres e 47% de homens. A faixa etária predominante é de 35 a 59 anos (46%), seguida por jovens de 16 a 34 anos (33%) e pessoas com mais de 60 anos (21%).

Em relação à escolaridade, 44% dos entrevistados têm ensino fundamental completo, outros 44% possuem ensino médio completo, e 12% possuem ensino superior completo.

Quanto à renda familiar, 66% dos entrevistados têm até dois salários mínimos, 23% ganham entre dois e cinco salários mínimos, e 11% possuem renda acima de cinco salários mínimos.

Distribuição regional da amostra

Entre os entrevistados na pesquisa, 42% foram na Região Metropolitana do Recife. Na Zona da Mata do estado foram 14%, no Agreste 25%, 12% no Sertão pernambucano e 7% em São Francisco.