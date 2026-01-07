8 de janeiro será marcado por eventos pró-democracia em Brasília e no Recife

Três anos atrás, as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em atos antidemocráticos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

Em 8 de janeiro de 2023, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu e depredou as sedes dos três Poderes - (crédito: AFP) ()

Marcando os três anos do dia em que as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em atos antidemocráticos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o dia 8 de janeiro será lembrado nesta quinta-feira com uma série de eventos em defesa da democracia em Brasília e no Recife.

Na capital federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente na cerimônia em alusão aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O evento está marcado para as 10h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, e também contará com atividades na área externa. A programação deve reunir autoridades dos Três Poderes e representantes da sociedade civil.

Em nota oficial, o governo federal destacou que a cerimônia, realizada anualmente, tem como objetivo “reforçar os valores da democracia, que sofreu abalo nessa data, em 2023”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também promove uma programação especial para marcar a data, com o tema “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”. Segundo a Corte, os eventos relembram o episódio em que “milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, exigindo um golpe militar, invadiram e depredaram prédios dos poderes na capital da República”.

O tribunal trará ao longo do dia, atividades que incluem exposição, exibição de documentário, rodas de conversa e debates, começando no início da tarde com a abertura da exposição “8 de janeiro: Mãos da Reconstrução”, no Espaço do Servidor do STF.

Em seguida, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: Mãos da Reconstrução”, no Museu do STF. O público também poderá acompanhar uma roda de conversa com jornalistas sobre os acontecimentos de 8 de janeiro e seus desdobramentos. O encerramento da programação será com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal.

No Recife

Fora de Brasília, atos públicos também estão previstos em outras capitais. No Recife, um evento pró-democracia será promovido pela Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco (CUT-PE), com a participação de representantes do Sindsep e de outros sindicatos filiados, além de movimentos sociais, políticos, estudantes e parlamentares.

O ato está marcado para a Rua Sete de Setembro, na esquina com a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro da cidade. A previsão é que a mobilização tenha início a partir das 15h, reunindo participantes em defesa da democracia e em memória dos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023