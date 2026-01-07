Presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, não participarão de atos pró-democracia do 8 de janeiro

As ausências ocorrem em meio à expectativa de que o presidente Lula vete o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, já aprovado pelo Congresso.

Presidentes do Senado e da Câmara de Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Motta (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Fonte: Agência Senado)

Os presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (UB) do Senado, e Hugo Motta (Republicanos) da Câmara dos Deputados, não estarão presentes durante os atos pró-democracia que lembram a invasão das sedes dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, nesta quinta-feira (8), promovidos pelo Palácio do Planalto e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Enquanto Alcolumbre passará a data na sua base eleitoral, no Amapá, cumprindo agendas e dando andamento a compromissos de trabalho, durante o recesso parlamentar, Motta justificou sua ausência na solenidade por ter compromissos pessoais.

As ausências ocorrem em meio à expectativa de que o presidente Lula vete o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, já aprovado pelo Congresso.

Desde 2024, a solenidade com autoridades para relembrar os atos do 8 de janeiro e reforçar a defesa da democracia, é promovida pelo presidente Lula. Solenidades passadas também tiveram ausências de líderes das Casas Legislativas. Por outro lado, ministros do governo e movimentos sociais estão presentes nos eventos.

Histórico de ausências

O antecessor de Motta na Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL), também não participou dos atos em 2024 nem em 2025.

Em 2024, a presença de Lira era esperada, mas o parlamentar não compareceu por problemas de saúde de um familiar, e somente Rodrigo Pacheco (PSD), então presidente do Senado, marcou presença representando o Legislativo Federal na solenidade, que naquele ano aconteceu no Salão Negro do Congresso Nacional.

Já em 2025, ambos presidentes da Casa Alta e da Casa Baixa, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não compareceram à cerimônia que foi realizada no Palácio do Planalto. Somente o então vice-presidente do Senado, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), compareceu representando o Legislativo.

Neste ano, o Congresso Nacional não preparou nenhuma cerimônia para marcar o 8 de janeiro. Tanto Motta quanto Alcolumbre tiveram o apoio de partidos e de deputados e senadores alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para serem eleitos para Câmara e Senado.

