Médico de Bolsonaro diz que ex-presidente tem tontura, desequilíbrio e oscilação de memória

Médico Brasil Caiado (Bruno Peres/Agência Brasil)

Um dos médicos do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) Brasil Caiado, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o ex-presidente apresentava um quadro "estável" e com contusões leves, mas quadros de tontura, desequilíbrio, oscilação de memória e interação medicamentosa. A declaração veio depois de Bolsonaro ser submetido a exames depois de sofrer uma queda na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso desde novembro.

"Ele estava estável e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei, tontura, desequilíbrio e oscilação da memória", disse Brasil Caiado a jornalistas.

Segundo o médico, Bolsonaro foi submetido a uma tomografia do crânio, a uma ressonância magnética do crânio e a um eletroencefalograma, com a constatação de um traumatismo craniano leve e contusões na região frontal direita e na região temporal direita da parte externa. "A lesão não é preocupante. ... O que me chama mais atenção e que seria mais possível é a interação medicamentosa e nós estamos com essa dificuldade", declarou.

O médico disse também que não ficou comprovada uma crise convulsiva do ex-presidente: "A crise convulsiva não se confirmou pelo exame, foi uma suspeita clínica, fica no ar, mas provavelmente não".

Brasil Caiado disse ainda haver uma dúvida como será feita a administração dos remédios de soluços do ex-presidente. "Uma alternativa é se, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e aumento o risco, que eu ainda não sei se é, nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar" disse.

Michelle e Carlos Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro está "abalado" e que não há risco de Bolsonaro fugir caso volte para a prisão domiciliar. "Nossa casa é um presídio. Não tem como ele fugir".

A ex-primeira-dama voltou a defender que o marido volte para sua casa. "Ele não tem que estar na Papudinha, ele não tem que estar na Superintendência. Ele tem que estar em prisão domiciliar, assim como o ex-presidente Fernando Collor".

Já Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o pai sofre com a falta de ferro e labirintite e defendeu que a falta de acompanhamento constante pode ser "fatal". "Se você não tiver um acompanhamento integral, não é de familiar ou não, tem que ser médico, enfermeiro integral acompanhando ele, eu tenho receio, é quase certeza que vai acontecer novamente, e pode ser uma coisa fatal", falou.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro. Em 24 de dezembro, ele foi internado para novos procedimentos médicos para corrigir um caso de hérnia inguinal e para tentar amenizar as crises de soluços.