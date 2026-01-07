Bolsonaro deixa hospital e volta para prisão, diz Michelle

A ex-primeira-dama acrescentou que aguarda os resultados dos exames

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle usou suas redes sociais para informar, nesta quarta-feira (7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro já realizou os exames médicos e foi liberado do Hospital DF Star.

Michelle acrescentou que Bolsonaro já está a caminho da Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena desde de 22 de novembro de 2025, e que aguarda os resultados dos exames.

"Destacamos que fomos impedidos de acompanhá-lo no retorno ao quarto", finaliza Michelle sobre a volta de Bolsonaro à prisão.

Mais cedo, a ex-primeira-dama teceu críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, pela demora em autorizar a ida de Bolsonaro ao hospital.

"Se acontecer alguma coisa com o meu marido, é sangue nas mãos do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes e do Gonet", afirmou Michelle.