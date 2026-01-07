° / °
Não há necessidade de intervenção terapêutica em Bolsonaro, diz boletim de hospital

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/01/2026 às 18:22

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 7, sem necessidade de intervenção terapêutica, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star. A nota diz que os exames de imagem mostraram "leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica".

O boletim também afirma que o ex-presidente "deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente".

Bolsonaro foi ao hospital nesta quarta para realizar exames após sofrer uma queda em sua cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) na madrugada de segunda-feira.

Os médicos solicitaram a realização de tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma.

A remoção de Bolsonaro ao hospital foi autorizada na terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

 

