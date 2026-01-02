Bolsonaro e irmão ganham R$ 200 em quadra da Mega da Virada apostando no número 13

Entre as dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2025, chama atenção que os irmãos Bolsonaro escolheram o número 13, que representa o Partido dos Trabalhadores (PT) e o presidente Lula nas urnas eletrônicas

Jair e Renato Bolsonaro acertaram a quadra da Mega da Virada de 2025 (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro (PL-SP), publicou em suas redes sociais que os dois acertaram a quadra da Mega da Virada de 2025 em um bolão feito entre familiares e amigos. O valor do prêmio é de R$ 216,76 por bilhete, a ser dividido pelos participantes.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da mega da virada. Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão: eu, meu irmão, o Mosart [Aragão, ex-assessor de Jair] e um cunhado meu. Ano passado também ganhamos a quadra”, escreveu Renato, que ficou responsável pela aposta.

O ex-presidente já estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no dia 20 de dezembro, quando o bilhete foi comprado.

“Esse ano fizemos o bolão em três e não podia deixar meu irmão de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, acrescentou. Vale ressaltar que Renato Bolsonaro é pré-candidato a deputado federal.

Entre as dezenas sorteadas, chama atenção que os irmãos Bolsonaro escolheram o número 13, que representa o Partido dos Trabalhadores (PT) e o presidente Lula nas urnas eletrônicas.

Os outros números acertados pelo bolão da família Bolsonaro foram 21, 32 e 59. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 308.315 bilhetes dividem o valor total da quadra.

Os seis números sorteados na Mega da Virada de 2025 foram 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.

