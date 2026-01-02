Mega da Virada: duas dezenas inéditas foram sorteadas

Além do valor recorde, a Mega da Viarad chamou atenção pelo surgimento de duas dezenas inéditas, que nunca haviam sido sorteadas nas edições anteriores de fim de ano

(crédito: Divulgação/Caixa)

A Mega-Sena da Virada surpreendeu os brasileiros ao sortear, na manhã desta quinta-feira (1º), um prêmio de aproximadamente R$ 1,09 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil. Além do valor recorde, o concurso especial chamou atenção pelo surgimento de duas dezenas inéditas, que nunca haviam sido sorteadas nas edições anteriores de fim de ano: 09 e 13.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. Ao todo, seis apostas acertaram os seis números e cada uma vai receber R$ 181,9 milhões.

Ainda há dezenas que nunca saíram

Com a estreia dos números 09 e 13 nesta edição da Mega da Virada, oito dezenas seguem inéditas entre as 60 possíveis no concurso especial. São elas: 07, 08, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Caixa adia sorteio após instabilidade no sistema

Após mais de uma hora de atraso na noite de quarta-feira (31), a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega-Sena da Virada seria adiado para às 10h da quinta (1º).

Mais cedo, a instituição financeira havia informado que o sorteio havia atrasado “em razão da necessidade de ajustes operacionais” devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.

Na ocasião, a Caixa afirmou que houve um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.