Lula promete combater violência contra a mulher: "Precisamos é de lição de caráter e de respeito".

Em evento em Suape, no Grande Recife, presidente citou vários casos de crimes contra mulheres e crianças, nesta terça (2(), e disse que é preciso fazer mobilização nacional

Presidente Lula durante cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) (Reprodução/Canal Gov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou um evento na refinaria Abreu e Lima, em Suape, no Grande Recife, para lançar a ideia de uma campanha nacional de combate à violência contra a mulher.



No meio do discurso, Lula disse que foi abordado pela esposa, a primeira-dama Janja da Silva, no avião, a caminho de Pernambuco, para deflagrar esse movimento.



Minha mãe dizia quem, se fosse para bater em mulher, seria melhor que o braço caísse. Homem não nasceu para bater em mulher nem estuprar criança. Que m estiver comigo nessa luta levante a mão. Vamos fazer uma campanha forte. Essa luta não é das mulheres, é dos homens”, declarou o presidente, sendo muito aplaudido pela plateia, formada por petroleiros, servidores públicos e autoridades.



Como foi



Luta começou a expressar a ideia da campanha nacional ao falar sobre o fato de as pessoas viverem nas ruas, nas cidades. Neste ponto, citou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).



Então, Lula disse que Janja se emocionou com reportagens divulgadas em todo o Brasil de casos recentes, relatando violência doméstica e contra crianças.



Lula deu como exemplo o caso de sábado (29), na Zona oeste do Recife, em que o eletricista Aguinaldo Alves, o Guel, trancou a família em uma casa de uma invasão e ateou fogo, matando a mulher e quatro filhos pequenos. “O cara matou a mulher grávida e os filhos e tocou fogo na casa”, afirmou.



Despois, falou em casos recentes de violência brutal, em vários estados. “Teve o cara que descarregou duas pistolas na mulher e teve o que arrastou a mulher com carro e deixou com as pernas amputadas”, disse.

Em seguida, o presidente se lembrou da mãe, Dona Lindu, novamente. Afirmou que uma mulher que não sabia ler escrever deixou importantes lições na sua educação.



“Fui educado por uma mulher, sem saber fazer um C e um O. Minha mãe sempre dizia assim: Se casar, e não estiver bem com ela, se separe, mas nunca levante a mão para bater na sua mulher”.



Nesse momento, luta questionou as leis em vigor no país. “O código Penal Brasileiro (1940), tem pena para fazer justiça ao um animal irracional como esse?”.



Em seguida, voltou a citar casos de repercussão nacional, como o do lutador que espancou a mulher no elevador, no Rio Grande do Norte.



“Se o cara tiver dinheiro, como o que deu 60 socos na cara da mulher no elevador, fica só dois anos preso. E um cara que que rouba um pão, não tem advogado, fica na cadeia”, citou.



Para Lula, “não existe pena para punir um cara desses”. “Que pena merece o cara que deu 60 socos na cara da mulher? Ele passou anos fazendo musculação, ficou todo bombado, para fazer isso? Era melhor nascer sem braço. Braço é para fazer cafuné e coisa boa”.



Ainda segundo o presidente, “só depende de nós” fazer a campanha contra a violência doméstica.

“Precisamos ser professor um dos outros. Tem que educar os companheiros. Se não estiver bem com ao companheira, se ela não gostar de você, não a aprisione, não seja malvado nem seja ignorante”.



No fim do discurso, o presidente falou sobre violência contra crianças e abordou o caso de um homem que espancou e violentou uma criança de 2 anos.



“. O cara machucou a criança, Que pena merece. A até a morte é suave. Nós precisamos é de lição de caráter e de respeito às nossas companheiras. Se não fossem elas, a gente não existiria”, acrescentou.