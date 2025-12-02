Silvio Costa Filho: Lula e Trump tiveram "química forte"

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho acompanhou o presidente Lula na cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), durante a cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (Foto: Reprodução/Youtube/Lula)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), disse nesta terça-feira (2) que os adversários políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficaram “com ciúmes” da relação do petista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Apostaram na briga do Trump com o presidente Lula, mas pense na química forte que rolou. Eles já estão com ciúmes”, discursou Costa Filho na cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima, que contou com a participação do próprio presidente da República.

Pouco antes do evento, Lula passou 40 minutos conversando com Trump por telefone. A chamada foi considerada “produtiva”, e teria tratado da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.

