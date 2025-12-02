Lula diz que dois líderes gostaram da Petrobras de verdade: Getúlio e ele

Lula participou, nesta terça-feira (2), da cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Suape, no Grande Recife

Lula durante cerimônia de ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta terça-feira (2), dois chefes do Executivo gostaram de verdade da Petrobras: ele e Getúlio Vargas. “Getúlio Vargas, que criou a empresa, e eu que ressuscitei”.

O presidente Lula participou da cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Suape, no Grande Recife. Segundo o governo federal, o evento simboliza o avanço da capacidade de processamento de petróleo.



Até 2029, será produzida na RNEST metade de todo diesel S-10, de baixo enxofre, em todo o Brasil, conforme a Petrobras.

Getúlio Vargas

Getúlio Vargas foi presidente em vários períodos da história. Na primeira, entrou em um golpe, e 1930.

Depois, instituiu um regime de exceção, com o estado Novo (entre 1937 e 1945). Ele voltou nos anos 50 e cometeu suicídio, em 1954, ao ser pressionado por suspeita de envolvimento em um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que resultou na morte de um major da Aeronáutica.

Frases

Acompanhado pelo ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Sílvio Costa Filho (Republicanos), da governadora Raquel Lyra (PSD), além de senadores e deputados, Lula disse, que durante vários anos, foi acusado de fazer obra desnecessária ao país, ao se referir à refinaria.

“Disseram que era processo envolvendo corrupção. E muitos de vocês acreditaram. Nós não estamos preparados para fazer a separação entre o certo e o errado. Fazer isso aqui é demonstração de que o país é soberano. A Petrobras é a mais importante empresa do Brasil. Esse dinheiro tem que se transformar em benefício, em investimento, emprego, salário e dignidade do povo brasileiro”.