João Campos: história de Pernambuco é ‘antes e depois de Lula’

O prefeito do Recife, João Campos, acompanhou a cerimônia de ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima nesta terça-feira (2), ao lado de Lula e da governadora Raquel Lyra

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou que a história de Pernambuco é “antes e depois de Lula” ao elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo investimento no estado desde seu primeiro governo.

Campos acompanhou a cerimônia de ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima nesta terça-feira (2), ao lado de Lula, da governadora Raquel Lyra (PSD), de ministros do governo federal, senadores e deputados.

“A história do nosso estado é um antes e depois de Lula. A decisão de trazer a refinaria em Pernambuco, de trazer geração de emprego, de renda, de oportunidade, é uma decisão que se não fosse um nordestino, pernambucano, na presidência do Brasil, certamente não estaríamos vivendo esse tempo”, declarou o prefeito.

“Foi feita a refinaria enquanto uma parte do Brasil torcia contra. Eu via, ainda criança, meu pai tantas vezes vir aqui fazer o início das obras do polo industrial de Suape. Sabemos que o Brasil passou por um grande risco de perder toda a sua conquista. Precisou o presidente Lula voltar para reafirmar que o Nordeste é parte da solução do Brasil”, complementou.

