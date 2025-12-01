Ampliação da Refinaria Abreu e Lima vai gerar nove mil empregos

Anúncio da expansão será feito nesta terça pelo presidente Lula. Obra do trem 2 da Refinaria Abreu e Lima vai ainda dobrar a capacidade diária de barris de petróleo

Ampliação da Refinaria Abreu e Lima deve dobrar capacidade produtiva (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente Lula participa, nesta terça-feira (2), de cerimônia para o anúncio da expansão da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca. Com a conclusão do trem 2, a previsão é de que o local alcance a sua capacidade máxima de 260 mil barris de petróleo por dia. O investimento total da obra é de R$ 12 bilhões, sendo R$ 8 bilhões em contratos com as empresas que serão responsáveis pelas unidades da refinaria, e devem ser gerados mais de 9 mil empregos.

“Ampliar essa refinaria significa gerar também empregos em Pernambuco. Hoje, nós já temos cerca de 5.700 trabalhadores contratados e a nossa expectativa é que esse número chegue a 15 mil postos de trabalho”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O gerente geral da Refinaria Abreu e Lima, Márcio Maia, explicou que a expectativa é de que essa alta no número de trabalhadores ocorra no pico da obra, que acontece no segundo semestre de 2026. “Após esse período, a refinaria, que hoje opera com 3 mil pessoas, deve ter um incremento, chegando a aproximadamente 4 mil funcionários”, afirmou.

Expansão da RNEST

O gerente executivo de engenharia da Petrobras, Flávio Casa Nova, detalhou o projeto de expansão da RNEST. Segundo ele, a primeira unidade a ser entregue será a de destilação atmosférica, por onde o petróleo chega inicialmente, que será executada pela empresa Consag, prevista para ser concluída até o final de 2026. Já a última unidade a ser concluída é a unidade de hidrotratamento de diesel, que está prevista para operar em julho de 2029.

“Hoje nós temos o trem 1, um único trem capaz de processar 130 mil barris de petróleo por dia. A conclusão do trem 2 acrescentará mais 130 mil barris de petróleo por dia de capacidade de processamento. Para fazer isso, a Petrobras fez um plano de contratação e dividiu essa obra em vários contratos executados por processo licitatório. Nesse processo nós selecionamos empresas para cada um dos pacotes”, disse.

Casa Nova destacou ainda que entre os 20 contratos, sete já foram assinados. Além disso, dentro do investimento total de R$ 12 bilhões, há a previsão da criação de uma usina fotovoltaica, com capacidade para geração de 12 megawatts, 10% da energia necessária para abastecer a refinaria por mês.

Veja também: Lula visita Pernambuco em palanque com Raquel Lyra e João Campos

Aumento da capacidade de produção de diesel

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que ao final da ampliação da refinaria, ela será capaz de atender 17% da demanda nacional de diesel. Segundo ela, a RNEST produz 70% em diesel e 30% em gasolina, GLP e Nafta.

O gerente executivo de engenharia da Petrobras reforçou também que o aumento da produção de diesel pode baratear o custo do derivado na refinaria. “Hoje, nós estamos produzindo 70% da produção da refinaria de 180 mil barris e ao final de 2029, quando o trem 2 estiver completo, será 70% de 260 mil barris. Dobrar a capacidade e diminuir as importações de óleo diesel do Brasil, traz progresso para o país, traz receita e excelentes resultados para o Brasil” , disse.

Refinaria começou em 2005

A pedra fundamental da Refinaria Abreu e Lima foi lançada em dezembro de 2005, no Complexo Industrial e Portuário de Suape. durante visita do então presidente Lula à Ipojuca, acompanhado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. O projeto foi lançado como uma ideia de parceria e investimentos iniciais previstos na ordem de US$ 2,5 bilhões, divididos entre a Petrobras e a estatal venezuelana de petróleo PDVSA.

Com previsão de conclusão para 2011, o projeto passou por reajustes no orçamento para a viabilidade, seguida por falta de contribuição venezuelana nas obras. Em 2013, a Petrobras anunciou o fim da parceria entre a Venezuela e o Brasil para a construção da RNEST. Apenas em 2014, com três anos de atraso, a Refinaria iniciou suas operações com o primeiro conjunto de unidades (Trem I).

