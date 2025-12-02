Ao vivo: Lula anuncia ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca

Em Ipojuca (PE), o evento que terá início do começo dessa tarde, marca início das obras do Trem 2 da refinaria, com investimento de cerca de R$ 12 bilhões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 2 de dezembro, em Ipojuca (PE), da cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

O evento simboliza o avanço da capacidade de processamento de petróleo e reforça o compromisso do Governo do Brasil com o desenvolvimento e a autossuficiência na produção de combustíveis. O evento também prevê as participações da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), entre outras autoridades.

A construção do Trem 2 deve gerar cerca de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos ao longo do empreendimento, sendo que cerca de 5.700 trabalhadores já estão em atividade na obra. A ampliação eleva significativamente a produção de derivados, especialmente Diesel S-10, que terá incremento de 88 mil barris por dia, além de gasolina, GLP e nafta. Isso vai contribuir para reduzir a necessidade de importações desses produtos e colaborar com a autonomia nacional.

A concepção da instalação segue diretrizes internacionais e incorpora tecnologias de menor impacto ambiental, com alto nível de confiabilidade, qualidade dos produtos, baixo custo de manutenção, baixo consumo energético, uso otimizado de água e máxima segurança operacional.

“É uma refinaria extremamente moderna. Ela será capaz de atender 17% da demanda nacional de diesel, mas além disso ela vai produzir também gasolina, GLP e nafta. Ampliar essa refinaria significa gerar empregos”, declarou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em coletiva técnica nesta segunda-feira.

