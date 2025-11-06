Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado do cargo após operação da PF. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por decisão judicial durante 180 dias após a operação Copia e Cola da Polícia Federal (PF), realizada nesta quinta-feira (6), que investiga suposto caso de corrupção na área da saúde.

Manga já havia sido alvo da PF em abril deste ano em outra fase da operação. Agora,Fernando Neto (PSD), o vice-prefeito, assume o cargo temporariamente.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva."Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa", diz um trecho do documento.

Também houve determinação do sequestro e da indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afastado se defendeu, afirmando que 'não vai desistir'.

“Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do Exército lá, para pôr o Exército na rua, me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer vai fazer o nosso nome soar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha”, afirmou Manga em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Manga ficou conhecido como prefeito "tiktoker" por viralizar com vídeos nas redes sociais.