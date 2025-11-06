Deputados cobram duplicação da PE-90 e criação de distrito industrial

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP/UP) e o deputado estadual Antônio Moraes (PP/UP) encaminharam ofícios ao Governo de Pernambuco

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP/UP) e o deputado estadual Antônio Moraes (PP/UP) encaminharam ofícios ao Governo de Pernambuco, solicitando informações sobre o andamento do projeto de duplicação da PE-90, no trecho entre Carpina e Limoeiro, e a implantação de um distrito industrial em Lagoa do Carro.

A duplicação da PE-90, uma das principais rotas de ligação da Mata Norte ao Agreste, é uma demanda aguardada há quase duas décadas e considerada essencial para garantir mais segurança viária, fluidez no tráfego e crescimento econômico regional. No ofício enviado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, Eduardo da Fonte e Antônio Moraes pedem informações sobre o estágio atual do projeto, o cronograma previsto para o início das obras e o prazo estimado de conclusão.

Já o documento encaminhado à Governadora Raquel Lyra e à Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) solicita a adoção de medidas para a implantação de um Distrito Industrial em Lagoa do Carro, com o objetivo de atrair empresas, gerar empregos e fortalecer a economia local.

“A Mata Norte tem um enorme potencial de desenvolvimento, e precisamos transformar esse potencial em oportunidades para a população. A duplicação da PE-90 e o distrito industrial vão garantir mais segurança, atrair novos investimentos e melhorar a vida de quem trabalha e produz na região”, destacou Eduardo da Fonte.

O deputado Antônio Moraes reforçou que os dois projetos se complementam e são estratégicos para o futuro da região.

“A duplicação da PE-90 vai facilitar o escoamento da produção e atrair empresas, enquanto o distrito industrial vai gerar emprego e renda para as famílias. Nosso objetivo é construir as condições para um novo ciclo de desenvolvimento na Mata Norte”, afirmou o parlamentar.

