Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre após ser esfaqueado pelo próprio filho

O ex-deputado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Paulo Frateschi morreu esfaqueado pelo próprio filho na manhã desta quinta-feira (6), na casa onde morava com a família na Zona Oeste de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), mas não resistiu.

Durante um surto, o filho de Paulo, Francisco Frateschi, o atacou na região da cabeça e no braço, segundo a polícia militar. A mãe do rapaz ainda tentou intervir, mas também foi agredida e sofreu ferimentos leves. O ex-parlamentar estava em parada cardiorrespiratória quando foi socorrido. Francisco foi contido e levado à delegacia.

De acordo com o portal O Globo, Frateschi viveu outras duas tragédias familiares ao perder o filho Pedro em 2003, quando o menino tinha apenas 7 anos, e o filho Júlio, de 26 anos, em 2004 - os dois falecidos por acidentes de carro em rodovias.

O político era amigo pessoal do presidente Lula; foi presidente estadual do PT quando Lula assumiu o cargo pela primeira vez e, em 2014, foi secretário de Relações Governamentais de São Paulo durante o governo de Fernando Haddad. Com informações dos portais CNN Brasil e O Globo.