Homem que espancou mulher com pelo menos 20 socos no Recife tem prisão preventiva decretada
As agressões, registradas por câmeras de segurança, aconteceram no último sábado (1º), no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Acusado confessou o crime
Publicado: 06/11/2025 às 10:32
o acusado prestou depoimento na terça-feira (4) e teve mandado de prisão preventiva decretado (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
O homem flagrado por câmera de segurança espancando uma mulher de 24 anos, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife, se entregou à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia.
O crime aconteceu no último sábado (1º), na Rua Paraisópolis, por volta das 23h13. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o acusado, identificado apenas como Rodrigo, de 20 anos de idade, agride a vítima com pelo menos 20 socos.
Após as agressões, é possível ver Rodrigo saindo do local do crime, assim como a vítima, que sai correndo da localidade. Informações preliminares apontam que os dois estariam se relacionando por volta de uma semana.
Segundo a PCPE, um procedimento policial foi deflagrado após a corporação tomar conhecimento de um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais. A própria vítima registrou um Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE), em que identificou nominalmente o autor.
Ainda segundo a corporação, o acusado prestou depoimento na terça-feira (4) e teve o mandado de prisão preventiva decretado pela 3ª Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Recife.
Ele passou por audiência de custódia, que manteve a decisão de prisão preventiva. Toda a ação foi coordenada pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Recife (DEAM).
Até a publicação desta matéria, a PCPE não informou para qual unidade prisional o acusado foi encaminhado.