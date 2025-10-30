Deputado e pastor diz que filhos de membros da sua igreja estão entre mortos no Rio: "Meninos que nunca portaram fuzis"
O deputado Otoni de Paula discursou, nessa quarta-feira (29), no plenário criticando a operação que deixou 121 mortos no Rio
Publicado: 30/10/2025 às 09:17
Deputado Otoni de Paula diz que filhos de membros da sua igreja estão entre mortos no Rio: "Meninos que nunca portaram fuzis". (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor efundador da igreja Ministério Missão de Vida, criticou a operação que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro, em discurso no plenário nessa quarta-feira (29), afirmando que nem todas as vítimas eram "bandidos".
"'Ah, só morreu bandido?" Não é quem está falando aqui, é um pastor. Só de filhos de pessoas da minha igreja, eu sei que morreram quatro. Meninos que nunca portaram um fuzil. Mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem vai saber se são bandidos ou não? Nunca [vão saber], ninguém vai atrás, porque preto correndo em dia de operação na favela é bandido", disse Otoni.
A Operação Contenção, realizada pelas polícias do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, na terça-feira (28), teve ao menos 121 mortos, incluindo quatro policiais. O foco eram as lideranças do Comando Vermelho.
- Lewandowski: Não excluímos GLO e nem recomendamos, depende do entendimento do governador
- Manifestantes protestam em frente à sede do governo do Rio de Janeiro
- 'Não fomos comunicados de que seria neste momento', diz diretor da PF sobre megaoperação no RJ
- Megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio supera número de mortos do massacre do Carandiru
- Rio: corpos estavam amarrados e com marcas de facadas, relatam moradores do Complexo da Penha
- Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio
- "Pode chamar CIA, Mossad, FBI e até a Nasa. Não fazem o que a gente faz", diz chefe da polícia do Rio sobre megaoperação com 119 mortos
- Governo do Rio confirma 119 mortos na megaoperação: 115 "narcoterroristas" e 4 policiais
- "Alta letalidade operação era previsível, mas não desejada’, diz secretário de segurança do Rio
*Com informações da Agência Brasil