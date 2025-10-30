Deputado e pastor diz que filhos de membros da sua igreja estão entre mortos no Rio: "Meninos que nunca portaram fuzis"

Deputado Otoni de Paula diz que filhos de membros da sua igreja estão entre mortos no Rio: "Meninos que nunca portaram fuzis". (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor efundador da igreja Ministério Missão de Vida, criticou a operação que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro, em discurso no plenário nessa quarta-feira (29), afirmando que nem todas as vítimas eram "bandidos".

"'Ah, só morreu bandido?" Não é quem está falando aqui, é um pastor. Só de filhos de pessoas da minha igreja, eu sei que morreram quatro. Meninos que nunca portaram um fuzil. Mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem vai saber se são bandidos ou não? Nunca [vão saber], ninguém vai atrás, porque preto correndo em dia de operação na favela é bandido", disse Otoni.

A Operação Contenção, realizada pelas polícias do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, na terça-feira (28), teve ao menos 121 mortos, incluindo quatro policiais. O foco eram as lideranças do Comando Vermelho.

*Com informações da Agência Brasil



