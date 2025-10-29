"Alta letalidade operação era previsível, mas não desejada’, diz secretário de segurança do Rio

A frase de Victor santos foi proferida durante entrevista coletiva, nesta quarta, um dia após a ação que deixou 130 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)

O secretário de Segurança Pública do Rio de janeiro, Vitor Santos, afirmou, nesta quarta (29), que a “alta letalidade da megaoperação era previsível, mas não desejada”.



A frase foi proferida durante entrevista coletiva, nesta quarta, um dia após a ação que deixou 130 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense.



Ele repetiu as frase do governador Cláudio Castro e disse que “vítimas foram os quatro policiais mortos”.

Também falou nos “quatro inocentes baleados” na megaoperação.