Manifestantes protestam em frente à sede do governo do Rio de Janeiro
Publicado: 29/10/2025 às 18:55
Protesto contra a operação policial que deixou mais de 120 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Manifestantes obstruíram o trânsito na tarde desta quarta-feira, 29, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, na zona sul da capital fluminense. O ato reuniu motociclistas e moradores dos complexos de favelas do Alemão e da Penha, afetados pela Operação Contenção, que resultou na morte de mais de 100 pessoas na última terça-feira.
"Fora, Cláudio Castro!", entoavam os manifestantes, referindo-se ao governador do estado.
Mais cedo, Castro afirmou que a operação, a mais letal da história do Estado, "foi um sucesso".
O governador se reúne no fim da tarde desta quarta, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nas dependências do Palácio Guanabara. Estão previstas também no encontro as participações do secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza.
