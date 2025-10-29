Governo do Rio confirma 119 mortos na megaoperação: 115 "narcoterroristas" e 4 policiais

Segundo o secretário de Segurança Pública, Felipe Curi, ao todo, são 119 mortos, sendo 115 "narcoterroristas" e quatro policiais

Conteúdo gráfico / Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção. Moradores de uma favela do Rio de Janeiro enfileiraram mais de 40 corpos em uma praça em seu bairro de baixa renda em 29 de outubro, um dia após a operação policial mais sangrenta da história da cidade, informou a AFP. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) ( AFP)

O governo do Rio de janeiro divulgou, no início da tarde desta quarta (29), um balanço da megaoperação na Zona Norte da capital fluminense, realizada na terça (28) e considerada a mais letal da história.

Mais cedo, a defensoria Pública do estado havia divulgado que o número total era de 132 mortos.

O secretário disse, ainda, que foram 113 presos, dos quais “33 lideranças criminosas de outros estados”.

As forças de segurança também informaram ter apreendido 10 adolescentes, 119 armas, a maioria fuzis, além de milhares de munições e toneladas de drogas, ainda sendo contabilizadas.

É importante destacar que, nos boletins de ocorrência, a polícia está classificando os mortos como 'opositores', ou seja, criminosos que cometeram tentativa de homicídio contra os nossos agentes. Nossos policiais estão sendo tratados como vítimas, e os mortos como autores dos crimes", disse Curi.