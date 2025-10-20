Cresce expectativa de nomeação de Messias para STF e de Boulos para ministério de Lula

A expectativa é que o presidente Lula nomeie o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União para o Supremo Tribunal Federal e Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a posição de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

Antes de viajar para a Malásia, na Ásia, na terça-feira (21), a expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defina os novos ministro da Secretaria-Geral da Presidência e do Supremo Tribunal Federal (STF).

São cotados para os cargos o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o atual advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, segundo fontes do Planalto.

Messias seria o sucessor do ministro Luís Roberto Barroso, com a vantagem de ser evangélico e poder ser uma ponte entre Lula e o grupo religioso, pelo qual o atual presidente é majoritariamente desaprovado. O advogado da AGU seria uma estratégia do governo para as eleições de 2026.

Seguindo uma lógica parecida, Boulos é alvo de especulações sobre assumir o cargo desde o êxito dos protestos contra a PEC da Blindagem e a proposta de lei de anistia, dos quais participou da articulação. O presidente teria confirmado a troca à assessores próximos. O cargo na secretaria-geral é ligada ao Planalto diretamente, e também articula com movimentos sociais. O atual titular da pasta, ministro Macêdo, já teria sido informado da escolha presidencial.

Incertezas e estudos

No entanto, Macêdo e Boulos já foram alvos das mesmas especulações algumas vezes ao longo deste mandato do presidente, e nada está confirmado ainda pelo presidente ou pelo Diário Oficial da União. O mesmo ocorre no caso de Messias, já que Lula vem se reunindo com outros ministros do STF e sondado a força dos candidatos para a vaga de Barroso.

Na última terça-feira (14), Lula teve um encontro com Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Na ocasião, os juízes teriam comunicado a Lula que a Corte continuará enfrentando ataques pelos próximos anos e que o nome indicado precisa ser alguém “resoluto” na proteção da democracia e das instituições.

Algumas vertentes sugerem que os ministros preferem escolher o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a posição de ministro do STF.

Na sexta-feira (17), Lula compartilhou um jantar com Barroso no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Barroso teria mencionado a Lula que Messias, Pacheco e o ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), estão todos qualificados para ocupar a sua posição.