Passageiras de MG que morreram em acidente no ônibus em Saloá têm corpos liberados no IML do Recife

As famílias de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45, estiveram na manhã desta segunda (20) no Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, no Recife, para reconhecer e liberar os corpos das vítimas

Os corpos de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Dois corpos de vítimas do acidente de ônibus ocorrido em Saloá, na última sexta (17), devem ser liberados nesta segunda (20). Familiares de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45, viajaram de Minas Gerais (MG), onde ambas moravam, até o Recife para fazer o reconhecimento e liberação dos corpos nesta manhã, no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

Ambas as mulheres estavam no ônibus que colidiu com um barranco de areia às margens da BR-423, em Saloá, na última sexta (17). Na batida, 17 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Os corpos de Maria Sueli e Sirlene foram encaminhados ao IML do Recife.

Em entrevista à TV Guararapes, as famílias contaram que tanto Sueli quanto Sirlene realizavam há anos o trajeto saindo de Minas Gerais (MG), para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano.

“Ela ficou uns 10,15 anos vindo de ônibus e fazia esse trajeto. De 5 anos para cá, ela vinha com motorista fretado que também é amigo dela. Dessa vez a gente pensou que ela iria de carro. Não sabemos por que ela mudou de ideia de última hora e resolveu vir no ônibus. Foi difícil confirmar (a morte). Demoramos a sair justamente por que a gente não sabia para onde ir ou onde buscar uma informação certa. A gente ficou ligando para os hospitais e IMLs até conseguir uma informação para poder traçar uma rota e poder vir aqui (em Pernambucano). Chegamos em Garanhuns ontem por volta das 16h. Viajamos a noite toda e durante o dia sem parar”, contou a irmã de Maria Sueli.

A irmã de Sueli ainda destacou que a irmã era uma pessoa querida na família e na cidade onde vivia, São João das Missões, em Minas Gerais.

“Sueli era uma pessoa muito batalhadora, trabalhadora. Ficou viuva há muitos anos, criou o filho com muito suor. Sempre guerreira, estava disposta a ajudar quem precisasse. Ninguém falaria nada dela, era uma pessoa querida, sempre sorrindo, tratando todo mundo bem, conservando amizades de muitos anos. Nós perdemos. A família perdeu, os amigos perderam, a cidade perdeu”, relatou, emocionada.

O marido de Sirlene Alves de Jesus também conversou com a TV Guararapes.

“A Sirlene fazia esse trajeto há muito tempo. Ela saiu de Manga (MG), pegou o ônibus na cidade de Janaúba, parou na cidade (Santa Cruz do Capibaribe), fez a compra e ao retornar aconteceu o acidente. A notícia chegou através de terceiros. Eu não passei no local, na volta irei passar”, compartilhou.

Relembre

O ônibus envolvido no acidente que deixou 17 mortos e 17 feridos na BR-423, em Saloá, no Agreste, na noite de sexta-feira (17), voltava de uma excursão a um polo de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste pernambucano. As cidades ficam a cerca de 190 quilômetros de distância.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia, localizado a cerca de 1.140 quilômetros de Santa Cruz. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

Ainda conforme a PRF, o motorista realizou teste de bafômetro e teve resultado normal. Ele sofreu ferimentos leves e, após ser atendido em uma unidade de saúde, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Até o momento, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se manifestou sobre o ocorrido.

