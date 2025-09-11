Moraes brinca que perdeu jogo do Corinthians devido à duração do voto de Fux

Luiz Fux durou cerca de 12 horas para expor todos os votos sobre os oito réus

Relator do caso, ministro Alexandre de Moraes é o primeiro a votar no julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

Durante a fase de dosimetria no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), queixou-se em tom de brincadeira da longa duração do voto do colega Luiz Fux.

Segundo Moraes, a intervenção de Fux, na quarta-feira (10), o impediu de assistir a grande parte da partida entre Corinthians e Athletico Paranaense.

“Eu prometo à vossa excelência que eu não farei a maldade que me fizeram ontem de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians X Atlético Paranaense. Eu cheguei em casa e já estava 2X0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos dois gols”, disse Moraes nesta quinta-feira (11), ao receber a palavra do presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

Entre risos, Moraes ainda relembrou um episódio em que levou o ministro Flávio Dino a uma partida do Corinthians, obrigando-o a vestir a camisa do clube. “E, para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians no Estádio Arena, junto com os dois filhos que são corinthianos”, contou.

Condenação histórica

Na mesma sessão, a Primeira Turma do STF fixou a pena de 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro, reconhecendo sua participação em uma tentativa de golpe de Estado e em mais quatro crimes ligados à trama que buscava minar o processo democrático.

Com os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que acompanharam o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, formou-se maioria pela condenação de Bolsonaro e dos demais integrantes do núcleo central da conspiração.

O único a divergir foi Luiz Fux, que apresentou um voto longo e detalhado pela absolvição do ex-presidente. Antes da manifestação da ministra Cármen Lúcia, o placar estava em dois a um pela condenação.