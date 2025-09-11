° / °
Política
TRAMA GOLPISTA

Ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos

Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL)

Jorge Cosme e Mareu Araújo

Publicado: 11/09/2025 às 20:41

Ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira/Foto: Felipe Sampaio/STF

O general da reserva Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a uma pena de 19 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O ex-ministro também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.

A pena sugerida por Alexandre de Moraes foi reduzida após Flávio Dino sugerir que 19 anos seria uma penalidade mais proporcional.

A condenação foi individualizada da seguinte forma:

  • Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses
  • Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 3 anos e 9 meses
  • Golpe de estado: 4 anos
  • Dano qualificado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo
  • Deterioração de bem tombado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo.
