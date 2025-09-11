Ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos
Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL)
Publicado: 11/09/2025 às 20:41
Ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira (Foto: Felipe Sampaio/STF)
O general da reserva Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a uma pena de 19 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL).
O ex-ministro também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.
A pena sugerida por Alexandre de Moraes foi reduzida após Flávio Dino sugerir que 19 anos seria uma penalidade mais proporcional.
A condenação foi individualizada da seguinte forma:
- Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses
- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 3 anos e 9 meses
- Golpe de estado: 4 anos
- Dano qualificado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo
- Deterioração de bem tombado: 2 anos e 1 mês, mais 42 dias-multa com valor de cada fixado em 1 salário mínimo.