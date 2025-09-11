Ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos

Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL)

Ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira (Foto: Felipe Sampaio/STF)

O general da reserva Paulo Sérgio Nogueira foi condenado a uma pena de 19 anos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em trama golpista. Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O ex-ministro também foi condenado a 84 dias-multa, fixado em um salário mínimo cada.

A pena sugerida por Alexandre de Moraes foi reduzida após Flávio Dino sugerir que 19 anos seria uma penalidade mais proporcional.

A condenação foi individualizada da seguinte forma: