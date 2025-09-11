Após longa sessão com o voto do ministro Luiz Fux na quarta-feira (10), o STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Cármen Lúcia

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista a transmissão desta quinta-feira (11) (Foto: Rosinei Coutinho/STFF)

O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do Núcleo 1 da trama golpista será retomado nesta quinta-feira (11) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão está programada para começar às 14h00 (horário de Brasília). Os trabalhos da manhã foram cancelados após a longa sessão de ontem.

Assista ao julgamento de Bolsonaro ao vivo

Placar do julgamento de Bolsonaro

O núcleo é acusado de tentar um golpe de Estado no país para manter Bolsonaro no poder, mesmo após ter sido derrotado nas urnas.

O placar está em 2 votos a 1 pela condenação de Bolsonaro. Votaram por declarar o ex-presidente culpado os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino, que fizeram suas manifestações na terça (9). Luiz Fux – em um voto que durou treze horas, incluindo duas horas de intervalo –, pediu a absolvição.

Voto de Cármen Lúcia

O julgamento será retomado com o voto da ministra Cármen Lúcia. A expectativa, tanto da acusação quanto das defesas, é que ela confirme o voto pela condenação de Bolsonaro, formando maioria.

A previsão é feita com base em manifestações anteriores da magistrada, em especial, no recebimento da denúncia, em março, quando proferiu duro voto crítico à trama golpista.

Já há maioria para condenação em relação a dois réus: o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do complô; e o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civl e candidato a vice-presidente na chapa bolsonarista em 2022.

Assim como Moraes e Dino, Fux também os considerou culpados pelo crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Além de Bolsonaro, Fux votou pela absolvição de outros cinco réus, divergindo de Moraes e Dino. Assim, o placar encontra-se em 2 a 1 pela condenação dos seguintes réus:

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Antes dos votos pela absolvição, contudo, Fux votou pela anulação total do processo, por “incompetência absoluta” do Supremo para julgar a trama golpista, uma vez que nenhum dos réus ocupa cargo com foro privilegiado na Corte. Neste ponto, ele divergiu de Moraes e Dino, que reafirmaram a competência da Primeira Turma para julgar o caso.

*Com informações da Agência Brasil