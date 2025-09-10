Trama golpista: Restam votos de Cármen Lúcia e Zanin

Com uma sessão marcada para esta quinta-feira (11), a partir das 14h os ministros votarão para decidir se o núcleo 1 da trama golpista será condenado

Julgamento do núcleo 1 da trama golpista (Foto: Victor Piemonte/STF)

Com o quarto dia de julgamento encerrado, restam agora os votos do ministro Cristiano Zanin, do presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que julga a ação penal, e da ministra Cármen Lúcia, previstos para acontecerem em sessão marcadas para as 14h desta quinta (11).

A primeira a votar será Cármen Lúcia. Ministra do STF desde 2006, ela foi indicada ao Supremo pelo presidente Lula, em seu primeiro mandato. Graduada pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Cármen Lúcia é mestre em Direito Constitucional e professora titular da PUC Minas.

O presidente da Primeira Turma e ministro do Supremo Tribunal Federal, desde agosto de 2023, Cristiano Zanin também foi indicado à Corte pelo presidente Lula.

Sua formação em Direito é pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sendo especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. Zanin é ex-advogado de Lula nos processos da Operação Lava-Jato. Sua atuação resultou na anulação das condenações do presidente pelo Supremo.