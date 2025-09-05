Flávio Bolsonaro convoca ato para 7/9: "Dias de Lula estão perto do fim"

Senador utiliza vídeo em rede social para incentivar apoiadores, conectando processos contra o ex-presidente e à anistia dos atos de 8 de janeiro

Senador Flávio Bolsonaro (Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou a população para um ato no dia 7 de setembro e incentivou que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro usem roupas com as cores da bandeira. No vídeo publicado Instagram, o senador também critica o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus acusados de tentativa de golpe de estado que está sendo realizado Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo, Flávio diz que essa será a “última manifestação antes da farsa que o Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão”. O Senador defende que a participação dos apoiadores nas ruas seria uma forma de “absolver Bolsonaro” e “exigir o direito de votar” nele em 2026.

Além disso, Flávio destaca a importância de os apoiadores se manifestarem para pressionar pela aprovação da anistia aos envolvidos no evento de 8 de janeiro. Ele afirma que o aumento do número de pessoas nas ruas de verde e amarelo faria com que “a política enxergasse que os dias de Lula estão perto do fim” e que aceleraria o processo para a aprovação da anistia no Congresso.

Um dia antes da publicação do vídeo de Flávio, Governo Federal iniciou uma campanha incentivando a população a usar a camisa do Brasil para celebrar o 7 de setembro. A postagem do governo reforça que “todo dia é dia de exaltar o nosso Brasilzão e defender a nossa soberania”, em uma tentativa de desvincular a camisa a qualquer ideologia política específica e resgatar o uso nacional.

As informações são do Correio Braziliense.