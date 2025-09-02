Veja como será o desfile de 7 de Setembro no Recife

Evento começa às 8h30, na Avenida Mascarenhas de Morais, e terá estudantes, militares, viaturas e sobrevoo de aeronaves

Recife, PE, 22/08/2025 - DIA DO SOLDADO - Imagens da celebração do dia do soldado, no Comando Militar do Nordeste (CMNE). (Rafael Vieira)

O Recife se prepara para o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que será realizado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) no próximo domingo (7), a partir das 8h30, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da cidade. A solenidade será conduzida pela governadora Raquel Lyra, acompanhada do general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste.

O evento contará com o tradicional desfile a pé de cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações e 3.750 militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, 170 viaturas de diferentes organizações militares irão desfilar pela avenida.

Também estão programados o sobrevoo de 4 aeronaves militares e a apresentação de 44 cavalos. A cerimônia terá ainda a presença do capitão veterano Severino Gomes Souza, conhecido como Capitão Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.