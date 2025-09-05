Desfile de 7 de Setembro: veja mudanças de roteiros de ônibus e desvios de trânsito

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, no domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, na Zona Sul, provoca mudanças de roteiros de ônibus. O evento começa às 5h e segue até as 12h.

O evento começa às 5h e segue até as 12h. Por isso, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que ocorrerão os seguintes desvios de itinerário durante a realização do evento:



Trechos interditados ao tráfego de veículos



Sentido subúrbio / cidade: trecho compreendido entre as interseções da Av. Mal. Mascarenhas de Morais com a Rua 10 de Julho, e com a Rua Arquiteto Fernando Almeida, extensão de 5,2km, com desativação de 15 paradas de ônibus: 020050 a 020063, e mais a 020700, em frente ao Ginásio de Esportes Geraldão.

Sentido cidade / subúrbio: trecho compreendido entre as interseções da Av. Mal. Mascarenhas de Morais com a Rua Júlio Verne e com Rua Jamaica (extensão de 2,6 km com desativação de 7 paradas: 020004 a 020010).

ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIOS DAS LINHAS

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) e 167 – TI TANCREDO NEVES (IMIP)

Sentido: TI Tancredo Neves / Cidade

...TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido: Cidade / TI Tancredo Neves

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves...

020 – CANDEIAS / TI TANCREDO NEVES

Sentido: Candeias / TI Tancredo Neves

...Av. Armindo Moura, Estrada da Batalha, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Pista local Leste da Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.024 – TI TANCREDO NEVES (CIRCULAR BOA VIAGEM)

Sentido: TI Tancredo Neves / Boa Viagem

...TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Rua Ernesto de Paula Santos, Rua Prof. João Medeiros, Rua General Edson Amâncio Ramalho, Rua Félix de Brito, Av. Conselheiro Aguiar...

Sentido: Boa Viagem / TI Tancredo Neves

...Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.

023 – TI TANCREDO NEVES / TI AEROPORTO

Sentido: TI Tancredo Neves / TI Aeroporto

...TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Rua Ernesto de Paula Santos...

Sentido: TI Aeroporto / TI Tancredo Neves

... Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.

115 – TI AEROPORTO / TI AFOGADOS

Sentido: TI Aeroporto / TI Afogados

... TI Aeroporto, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido: TI Afogados / TI Aeroporto

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Viaduto do Aeroporto (Sul), Av. Marechal Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Rua Dez de Julho, TI Aeroporto...

370 – TI TIP / TI AEROPORTO

Sentido: TI Aeroporto / TI TIP

...TI Aeroporto, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife...

166 - TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL) e 185 - TI CABO

Sentido: Subúrbio / Centro do Recife

...Av. Dr. Júlio Maranhão, Estrada da Batalha, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido: Centro do Recife / Subúrbio

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Estrada da Batalha, Av. Dr. Júlio Maranhão...

121 – VILA DA SUDENE, 4123 - TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA), 4133 - TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) e 4137 - UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

Sentido: Subúrbio / Cidade

...Rua Eunízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido: Cidade / Subúrbio

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre...

120 – ALTO DOIS CARNEIROS / SHOPPING RECIFE e 360 – TOTÓ / BOA VIAGEM

Sentido: Boa Viagem / Subúrbio

Pátio do Shopping Center Recife (Parada 1), Rua Bruno Veloso, Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Rua Barão de Souza Leão, Rua Des. José Neves, Rua Des. João Paes, Av. Visconde de Jequitinhonha, Av. Ribeiro de Brito, Viaduto Presidente Tancredo Neves, Av. Recife...

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (N. S. DO Ó)

Sentido: Porto de Galinhas / Recife

...Estrada da Batalha; Av. Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Viaduto do Aeroporto (Norte), Av. Mascarenhas de Morais (Pista Local Oeste), Acesso ao Aeroporto; Plataforma do Aeroporto (Área Interna de Desembarque); Praça Ministro Salgado Filho (Lado Oeste); Viaduto do Aeroporto (Sul); Av. Marechal Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó...

Sentido: Recife / Porto de Galinhas

...Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Av. Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Mascarenhas de Morais, Acesso ao Aeroporto, Plataforma do Aeroporto (Área Interna de Desembarque)...

440 – CDU / CAXANGÁ / BOA VIAGEM

Sentido: Boa Viagem / CDU

...Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Rua Barão de Souza Leão, Rua Des. José Neves, Rua Des. João Paes, Av. Visconde de Jequitinhonha, Av. Ribeiro de Brito, Viaduto Presidente Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Rio Amazonas, Rua Jean Emile de Favre, Av. Recife...