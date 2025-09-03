Família Bolsonaro se pronuncia nas redes sociais sobre julgamento do Golpe

Nas redes sociais Instagram e X (antigo Twitter), filhos de Bolsonaro e Michelle acusam STF de Ditadura e Moraes de não seguir a Constituição

O presidente Jair Bolsonaro com seu três filhos políticos: Flávio, Eduardo e Carlos Foto: Família Bolsonaro ()

Nos dias de julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus da trama golpista, a família Bolsonaro se manifestou por meio das redes sociais em apoio ao pai e faz acusações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Os filhos de Bolsonaro questionaram a legalidade do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro, nestas terça (2) e quarta-feira (3).

Eduardo Bolsonaro

Pelos stories do Instagram, Eduardo pediu aos seguidores por "pressão em Brasília, pela Anistia" e chamou o Brasil de "várzea de Moraes". Ele compartilhou ainda um post a com legenda: "TMJ, pai. Força aí, vamos reverter essa bagaça, tenho fé em Deus! Vambora!". Eduardo é deputado (PL-SP) e está atualmente nos Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro

O Senador (PL-RJ), Flávio compartilhou recortes de vídeos do julgamento, com as legendas: "Não há provas contra Bolsonaro, apenas narrativas. As acusações são totalmente absurdas!" e ironizou em posts no Instagram: "Daqui a pouco vão acusar Bolsonaro de tentar vender terreno na lua". Ele também repostou um vídeo do irmão, Eduardo, que afirmou que "o julgamento do Bolsonaro e pessoas em torno dele é um circo, é um teatro".

Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo PL no Rio de Janeiro, publicou no X vários textos, onde chamou o julgamento de inquisição. "O que estamos presenciando é mais um capítulo da perseguição implacável contra Jair Bolsonaro e todos que ousaram apoiá-lo", e escreveu ainda que "toda essa INQUISIÇÃO não passa de um 'estoque de vento'".

Nesta terça-feira (2), ele compartilhou também um vídeo de Bolsonaro andando em frente à sua casa, e acusou o "sistema" de "tentar provar a legalidade daquilo que é totalmente ilegal".

Michelle Bolsonaro

A esposa do ex-presidente, Michelle postou em seus stories uma frase atribuída a Ruy Barbosa: "A pior ditadura é a do poder judiciário". Barbosa foi um político e escritor brasileiro.

Jair Renan Bolsonaro

O vereador pelo PL em Balneário Camboriú (SC), Jair Renana, filho mais novo de Bolsonaro, publicou uma foto do pai e declarou: "Mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política".

