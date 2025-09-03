° / °
Defesa do general Heleno fala em "distanciamento de Bolsonaro"

O defensor disse que general defendia a política "tradicional". Ainda segundo o advogado, quando o ex-presidente se aproximou dos políticos do Centrão e se filiou ao PL, eles teriam começado a "se distanciar"

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/09/2025 às 10:17

Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 - 03/09/2025. Defesa do General Augusto Heleno/Fotos: Gustavo Moreno/STF

O advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanez, que defende o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo de Jair Bolsonaro, abriu o segundo dia de sessões do julgamento dos acusados de tramar um golpe de estado.


Ele começou a falar no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, pouco depois das 9h. O general Heleno é um dos sete ex-assessores de Bolsonaro que estão sendo julgados esta semana.


Na argumentação, usou slides de matérias de jornal e sites para dizer que Heleno se distanciou de Bolsobaro, ao longo do governo.


Reunião ministerial


Matheus Milanez afirmou que, na reunião ministerial de julho de 2022, não houve “proposta direcionada para uma tentativa de golpe”.


Segundo ele,, a reunião não teve nenhuma orientação sobre o 8 de Janeiro.


Abin


O advogado disse, ainda, que o general “não pretendeu infiltrar agentes da Abin na campanha de 2022”.

