Defesa do general Heleno fala em "distanciamento de Bolsonaro"

Julgamentos da Ação Penal 2668 - Núcleo 1 - 03/09/2025. Defesa do General Augusto Heleno (Fotos: Gustavo Moreno/STF)

O advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanez, que defende o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo de Jair Bolsonaro, abriu o segundo dia de sessões do julgamento dos acusados de tramar um golpe de estado.



Ele começou a falar no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, pouco depois das 9h. O general Heleno é um dos sete ex-assessores de Bolsonaro que estão sendo julgados esta semana.



Na argumentação, usou slides de matérias de jornal e sites para dizer que Heleno se distanciou de Bolsobaro, ao longo do governo.



O defensor disse que general defendia a política "tradicional". Ainda segundo o advogado, quando o ex-presidente se aproximou dos políticos do Centrão e se filiou ao PL, eles teriam começado a “se distanciar”.



Matheus Milanez afirmou que, na reunião ministerial de julho de 2022, não houve “proposta direcionada para uma tentativa de golpe”.



Segundo ele,, a reunião não teve nenhuma orientação sobre o 8 de Janeiro.



Abin



O advogado disse, ainda, que o general “não pretendeu infiltrar agentes da Abin na campanha de 2022”.