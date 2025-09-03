Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista a transmissão desta quarta-feira (3)
O julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados continua nesta quarta-feira (3)
Publicado: 03/09/2025 às 08:49
Ex-presidente Jair Bolsonaro (Ton Molina/STF)
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-sete auxiliares, réus do núcleo 1 da trama golpista, continua nesta quarta-feira (3) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Serão ouvidas as defesas do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e de outros três ex-assessores dele.
Os trabalhos no STF seguem até o início da tarde.
As defesas de quatro réus vão apresentar seus argumentos. Falam, nesta ordem, os advogados de:
- Augusto Heleno;
- Jair Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira;
- Walter Braga Netto.
Cada defesa terá cerca de uma hora para apresentar seus posicionamentos.
Veja as próximas datas do julgamento
- 3 de setembro – 9h;
- 9 de setembro – 9h e 14h;
- 10 de setembro –9h;
- 12 de setembro – 9h e 14h.
Todos foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:
- liderar ou integrar organização criminosa armada
- atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito
- golpe de Estado
- dano qualificado por violência e grave ameaça
- deterioração de patrimônio tombado
*Com informações da Agência Brasil