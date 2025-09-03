° / °
Política
JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista a transmissão desta quarta-feira (3)

O julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados continua nesta quarta-feira (3)

Igor Fonseca

Publicado: 03/09/2025 às 08:49

Ex-presidente Jair Bolsonaro /Ton Molina/STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-sete auxiliares, réus do núcleo 1 da trama golpista, continua nesta quarta-feira (3) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Serão ouvidas as defesas do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e de outros três ex-assessores dele.

Os trabalhos no STF seguem até o início da tarde.

As defesas de quatro réus vão apresentar seus argumentos. Falam, nesta ordem, os advogados de:

  • Augusto Heleno;
  • Jair Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira;
  • Walter Braga Netto.

Cada defesa terá cerca de uma hora para apresentar seus posicionamentos.

Veja as próximas datas do julgamento

  • 3 de setembro – 9h;
  • 9 de setembro – 9h e 14h;
  • 10 de setembro –9h;
  • 12 de setembro – 9h e 14h.

Todos foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:

  • liderar ou integrar organização criminosa armada
  • atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito
  • golpe de Estado
  • dano qualificado por violência e grave ameaça
  • deterioração de patrimônio tombado

*Com informações da Agência Brasil

