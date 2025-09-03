Ministério Público de Contas encerra denúncia de ex-secretário contra deputada Dani Portela

Deputada estadual Dani Portela (PSOL) (Foto: Jarbas Araujo / Alepe)

O Ministério Público de Contas de Pernambuco decidiu encerrar a denúncia enviada pelo ex-Secretário Executivo de Assuntos Estratégicos do Governo de Pernambuco, Manoel Medeiros, contra a deputada estadual Dani Portela. Em despacho, o órgão identificou não haver irregularidades ou existência de “empresa fantasma” lotada no gabinete da parlamentar.

“A decisão não é uma surpresa para mim. Sempre estive convicta de que a verdade viria à tona e de que essa ação do gabinete do ódio cairia por terra”, declarou Dani Portela.

A denúncia, disparada em massa em grupos de WhatsApp, foi divulgada em veículos de comunicação após a deputada solicitar a instauração de uma CPI para investigar contratos bilionários de publicidade que somam mais de 1 bilhão de reais e a possível existência de uma milícia digital, com perfis nas redes sociais supostamente financiados pelo poder executivo para atacar opositores.

Após a defesa da parlamentar apresentar confirmação de que não há nenhuma irregularidade, Dani Portela volta normalmente à sua atuação como parlamentar e Presidenta da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Alepe. Através de publicação no perfil oficial do Instagram, afirmou: "Vai começar a CPI e será demonstrado o verdadeiro interesse que está por trás das falsas denúncias que foram feitas".