Governador do Tocantins é afastado em operação da PF sobre desvios na pandemia

A decisão de afastar o chefe do executivo do Tocantins partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (3) a Operação Fames-19, que levou ao afastamento do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos). A decisão partiu do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O inquérito mira supostas irregularidades na aplicação de recursos emergenciais durante a pandemia da Covid-19, entre eles valores de emendas parlamentares destinados à compra de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A ofensiva mobilizou 200 policiais federais para cumprir 51 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do país, incluindo Tocantins, Distrito Federal, Paraíba e Maranhão. Conforme estimativa da PF, o desvio investigado chega a R$ 71 milhões.