Manifestante e bolsonarista brigam em frente à casa do ex-presidente; veja

Confronto ocorreu em ao meio a julgamento de Bolsonaro, que ainda está em andamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Bolsonarista arranca faixa de manifestante pede a prisão do ex-presidente (Foto: Reprodução)

Na tarde desta terça-feira (2/9), pessoas favoráveis e contrárias à condenação brigaram em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. O confronto ocorreu em ao meio a julgamento de Bolsonaro, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

A confusão ocorreu quando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Teto (MTST) protestavam de um lado da rua. Ele levaram um boneco inflável que era uma caricatura de Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica.

Do outro, aliados do ex-presidente, vestidos de verde e amarelo, gritavam palavras de ordem conta a condenação de Bolsonaro.

Nas imagens, em meio à manifestação, dois homens discutem e um deles arranca e rasga uma faixa de protesto dizendo "Bolsonaro na cadeia". Eles entraram em confronto quando passaram a se provocar. A Polícia Militar precisou intervir e acabar com a confusão.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que, no local, havia dez manifestantes contrários e aproximadamente o mesmo número de apoiadores de Bolsonaro. "A divergência de opiniões gerou discussões verbais entre os grupos. As equipes da PMDF chegaram rapidamente, acalmaram os ânimos e evitaram qualquer tipo de confronto, restabelecendo a ordem no local."

O julgamento começou às 9h. Além do ex-presidente, também são réus os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; Anderson Torres; deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); ex-comandante da Marinha Almir Garnier; e o tenente-coronel Mauro Cid.

As condenações são por conta de tentativa de golpe de Estado e crimes contra a democracia. Segunda a Procuradoria-Geral da República, eles fizeram parte do núcleo “crucial” da trama para desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições e articular medidas de exceção para impedir a posse de Lula.

As informações são do Correio Braziliense.